Times: системы Patriot на Украине станут бесполезными без боеприпасов из США

Системы ПВО Patriot станут бесполезными для украинских войск без поставок американских боеприпасов и вооружений.

Об этом сообщает The Times.

Авторы материала напомнили, что Украина не производит боеприпасы для Patriot. Также Киев не сможет оперативно начать их разрабатывать.

«Если американские поставки прекратятся, Patriot станут не более чем грудой металла — о них придётся забыть», — указано в тексте.

В ночь на 2 июля издание Politico сообщило, что Пентагон из-за нехватки на складах приостановил поставки Украине высокоточных боеприпасов и ракет для систем ПВО.

По данным телеканала NBC, приостановлены поставки десятков перехватчиков Patriot, более 100 ракет Hellfire и десятка ракет Stinger.

Газета The New York Times назвала приостановку военных поставок Киеву сигналом отстранения США от конфликта на Украине.