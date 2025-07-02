Американские боеприпасы из Польши не станут отправлять на Украину и вернут в США

Администрация Дональда Трампа приостановила поставки на Украину перехватчиков ПВО, а также высокоточных бомб и ракет, сославшись на обеспокоенность Пентагона тем, что запасы вооружений в США слишком истощаются. Среди оружия, поставки которого приостанавливаются, - 155-мм артиллерийские снаряды, переносные ракеты класса "земля - воздух" Stinger, ракеты-перехватчики ПВО Patriot, ракеты класса "воздух - земля" Hellfire и другие, которые ВСУ запускают с истребителей F-16.

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Кстати, груз с боеприпасами уже был в Польше и готов был отправиться на Украину. Теперь его маршрут изменится, и все ракеты и снаряды вернутся в США.

Июнь поставил рекорд

В июне армия РФ взяла под контроль наибольшую площадь территорий на Украине в этом году - 556 кв. км, сообщает украинский аналитический проект Deep State. Для сравнения: в мае взято 449 кв. км. Больше всего войска продвинулись на новопавловском (в сторону Днепропетровской области) и покровском направлениях. Значительные территории российские военные контролируют и в Сумской области.

В ВСУ признали потерю части Сумской области

Генштаб ВСУ впервые признал, что утрачен контроль над частью территорий на севере Сумской области (граничит с Курской областью). Карта оперативной ситуации, где отмечены такие зоны, опубликована на странице Генштаба в соцсетях. Сейчас украинские военные не контролируют районы населенных пунктов Водолаги, Басовка, Локня, Новенькое, Беловоды на севере региона.

Школьники бегут с Украины

С Украины продолжают массово уезжать школьники, и, согласно опросам, эта тенденция будет только набирать обороты. Выезжают как мальчики, так и девочки. Родители боятся обстрелов, а в случае с парнями-старшеклассниками - еще и грядущей мобилизации. Сейчас на Украине осталось наименьшее количество детей школьного возраста за последние 30 лет - 3,74 млн. При этом каждый десятый школьник, который остается в украинской системе образования, физически находится за границей.

Генштаб ВСУ впервые признал, что украинские войска полностью утратили контроль над частью территорий страны на севере Сумской области.

Добровольцам нужна парадная форма

Недавно в РФ отмечали День ветерана боевых действий, и участвовавшие в праздничных мероприятиях добровольцы были одеты кто во что горазд. Парадная форма предусмотрена только для кадровых военных. На проблему обратил внимание депутат Госдумы Ярослав Нилов.

"Участники добровольческих формирований - точно такие же участники СВО, полноценно воюющие за нашу страну. Обратился к руководству минобороны с предложением разработать параметры парадной формы для участников СВО, несущих службу в рядах добровольцев", - сообщил он.

Базу наемников накрыли "Герани"

Минувшей ночью "Герани" ударили по Вилково в Одесской области, сообщает Telegram-канал морского отряда спецназа "Эспаньола". Уточняется, что во множестве проливов и тысячах усадьб богачей разместились иностранные наемники. Они тренируются для высадки в Крым, периодически ходят к вышкам, на остров Змеиный, пытаются высадиться на косы в юго-западной части Херсонской области. Набраны наемники со всего мира, в том числе из стран Латинской Америки. На вооружении у них иностранные ПЗРК, ПТРК, пулеметы английского и швейцарского производства.

"Ночью по одной из таких баз прилетели наши ударные БПЛА. Спутниковые снимки NASA подтверждают сильный пожар и многократную детонацию боекомплекта. Ранее это подразделение торчало в другом месте, но их также оттуда согнали ударами "Гераней"", - говорится в сообщении.

У ВСУ появились "дедовские" роты

Киевскому режиму позарез нужны новые солдаты. Насильственная мобилизация с хватанием людей на улицах не спасает положение, так как потери огромные. Пришел черед стариков. Минобороны Украины переключилось на популяризацию контракта "60+". При этом пожилых решили "купить" задешево. Контракт предусматривает всего 30 тысяч гривен (56 тысяч рублей) в месяц.

"Хватит, чтобы, наконец-то достроить баню" - обещают пенсионерам на рекламном плакате. "А на похороны уж как-то сами, бюджет же не резиновый", - иронизирует телеграм-канал "Одесса Za Победу".

Все более очевидно, что у ВСУ большие проблемы с пополнением подразделений личным составом.

"Интересная деталь: на волчанском направлении появились две роты. Их назвали "дедовскими". Возраст солдат 50-60 лет", - сообщает телеграм-канал Адекватный харьковчанин".

По его данным, "деды", которых отправили на передовую, - это пойманные на взятках полицейские и сотрудники ТЦК. На фронте эти проштрафившиеся должны искупить свою вину.