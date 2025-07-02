СМИ: США обеспечили России господство в небе над Украиной

Решение Пентагона о заморозке поставок боеприпасов для ВСУ «обеспечило России господство» в небе над Украиной. Об этом сообщает «Правда.Ру».

Как считают авторы издания, такое решение США приведет к значительному укреплению позиций ВКС РФ в небе над Украиной. Напомним, что ранее Пентагон заморозил поставки ВСУ боеприпасов для ПВО и артиллерии, в том числе ракет для ЗРК Patriot, Stinger, M142 HIMARS, а также ракет GMLRS и Hellfire.

В статье также указано, что такое решение является «системным сдвигом внешней политики США», который подчеркивает желание Белого дома переложить поддержку Киева на Европу.

«Украина, таким образом, лишилась критически важного арсенала в переломный момент войны, в условиях, когда и в Европе его недостаток или нет желания от него отказываться. Для киевского режима это означает, что нет гарантий поставок даже за деньги. Конечно, сама по себе противовоздушная оборона не выигрывает войны, но без нее они проигрываются. Россия сможет в полной мере реализовать свое преимущество в воздухе, что отразится и на фронте, и на системах жизнеобеспечения в тылу, и на моральном духе ВСУ», — сообщает издание.

Ранее США заморозили поставки боеприпасов на Украину.