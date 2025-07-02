В США подтвердили приостановку поставок вооружения Украине

Московский Комсомолец

Приостановка поставок Соединенными Штатами вооружений Украине связана с приоритетом интересов самих США – это необходимо для обеспечения собственных запасов. Такое объяснение дал госпредставитель страны при НАТО Мэттью Уитакер.

В США подтвердили приостановку поставок вооружения Украине
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По его словам, Пентагону важно убедиться, что американские военные имеют достаточное количество систем противовоздушной обороны (ПВО), включая комплексы Patriot, и других ресурсов, необходимых для защиты Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что США приостанавливают поставки оружия на Украину, так как опасаются того, что запасы слишком малы. В связи с этим, передача некоторого вооружения была приостановлена, «чтобы поставить интересы Америки на первое место».

В свою очередь ряд чиновников на Украине был застигнут врасплох этим решением.