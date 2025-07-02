В США подтвердили приостановку поставок вооружения Украине

Приостановка поставок Соединенными Штатами вооружений Украине связана с приоритетом интересов самих США – это необходимо для обеспечения собственных запасов. Такое объяснение дал госпредставитель страны при НАТО Мэттью Уитакер.

По его словам, Пентагону важно убедиться, что американские военные имеют достаточное количество систем противовоздушной обороны (ПВО), включая комплексы Patriot, и других ресурсов, необходимых для защиты Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что США приостанавливают поставки оружия на Украину, так как опасаются того, что запасы слишком малы. В связи с этим, передача некоторого вооружения была приостановлена, «чтобы поставить интересы Америки на первое место».

В свою очередь ряд чиновников на Украине был застигнут врасплох этим решением.