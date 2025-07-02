Боец СВО лишился ноги при «охоте» на Abrams и вернулся в строй ради мести

© Вечерняя Москва

Офицер специальной военной операции (СВО) лишился ноги во время погони за Abrams — несмотря на ранение, он все равно вернулся в строй ради мести. Об этом случае в среду, 2 июля, рассказали в издании «Регнум».

Все случилось во время боев за населенный пункт Очеретино — именно тогда боец и увидел американский танк.

— И тут у меня появилось это чувство азарта, — я понял, что хочу его уничтожить или хотя бы подбить, — уточнил он.

Во время своей «охоты» офицер случайно наступил на миру, в результате чего полностью потерял ступню.

Мужчина прошел реабилитацию, после чего все равно вернулся обратно, чтобы, наконец, найти тот самый танк.

— Он стал для меня как Моби Дик для капитана Ахава, — цитирует слова бойца газета.

Ранее солдат Вооруженных сил России (ВС РФ) обнаружил в зоне спецоперации подорвавшегося на мине сына, после чего вынес его на руках с поля боя.

Другая история произошла, когда получивший многочисленные ранения боец в зоне СВО на Украине в течение пяти суток полз до российских позиций.