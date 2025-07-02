Решение Соединенных Штатов приостановить поставки ряда ключевых вооружений Киеву указывает на то, что Вашингтон решил отстраниться от конфликта на Украине, пишет обозреватель Констант Мехё в статье для The New York Times.

Накануне западные СМИ рассказали, что США приостановят поставку Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений.

«Пока неясно, сколько именно вооружений были включены [в перечень тех, чьи поставки прекратились], но сигнал прослеживается четко: Вашингтон отстраняется от конфликта», — отметил автор статьи.

По словам обозревателя, заблокированный пакет военной помощи был выделен предшествующей администрацией. Он добавил, что это уже вторая пауза в поставках оружия за последние месяцы.

«Украина больше не является приоритетом, больше не находится в центре внешней политики США. По крайней мере, [глава Соединенных Штатов Дональд Трамп] очень честен в этом с украинцами», — заявила Соломия Бобровская, член украинского парламентского комитета по обороне и разведке.

США подтвердили приостановку поставок оружия Украине

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что чем меньше оружия будет отправлено на Украину, тем скорее закончится специальная военная операция.