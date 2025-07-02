NYT: США решили выйти из конфликта на Украине
Решение Соединенных Штатов приостановить поставки ряда ключевых вооружений Киеву указывает на то, что Вашингтон решил отстраниться от конфликта на Украине, пишет обозреватель Констант Мехё в статье для The New York Times.
Накануне западные СМИ рассказали, что США приостановят поставку Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений.
«Пока неясно, сколько именно вооружений были включены [в перечень тех, чьи поставки прекратились], но сигнал прослеживается четко: Вашингтон отстраняется от конфликта», — отметил автор статьи.
По словам обозревателя, заблокированный пакет военной помощи был выделен предшествующей администрацией. Он добавил, что это уже вторая пауза в поставках оружия за последние месяцы.
«Украина больше не является приоритетом, больше не находится в центре внешней политики США. По крайней мере, [глава Соединенных Штатов Дональд Трамп] очень честен в этом с украинцами», — заявила Соломия Бобровская, член украинского парламентского комитета по обороне и разведке.
США подтвердили приостановку поставок оружия Украине
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что чем меньше оружия будет отправлено на Украину, тем скорее закончится специальная военная операция.