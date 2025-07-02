Дроны типа "Баба-яга" российских войск бомбят ВСУ минами ТМ-62

Российские бойцы все чаще для ночных бомбардировок стали использовать тяжелые мультикоптерные агродроны, имеющие прозвище "Баба-яга". В Telegram-канале "Крылатые" размещено видео, демонстрирующее как воины-десантники группировки "Север" сбрасывают смертоносный подарок на головы боевиков ВСУ, прячущихся в одном из лесных массивов.

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Как отмечается, в качестве "бомбы" используется хорошо зарекомендовавшая себя в многочисленных военных конфликтах, в том числе в ходе специальной военной операции, знаменитая противотанковая мина ТМ-62.

После падения на землю тепловизор передает "картинку" довольно мощного взрыва, не оставляющего вэсэушникам шансов на спасение.

Масса "шестьдесят второй" - до десяти килограммов, при этом вес самой взрывчатки - восемь килограммов, что позволяет не только рвать гусеницы бронетехнике, но и уничтожать различные укрепления формирований киевского режима.