США подтвердили приостановку поставок оружия Украине

Вашингтон приостановил поставки вооружений Киеву. С таким заявлением в эфире телеканала Fox News выступил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

«В первую очередь мы должны заботиться о нуждах Соединенных Штатов. Пентагон всегда это делает — следит за тем, чтобы у США были стратегические оборонные возможности, необходимые для проецирования силы», — сказал американский дипломат.

Ранее журнал Politico сообщил, что США приостановили поставки на Украину некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов, опасаясь сокращения собственных запасов вооружений.