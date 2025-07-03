Пушков заявил, что США и ЕС больше не верят в победу Украины

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков выразил убеждение, что США и Европа перестают верить в победу Украины.

По его словам, на Западе сегодня уже отказываются от поддержки так называемой украинской «теории победы», а первым, среди сделавших это, является американский президент Дональд Трамп.

«За ним потянулись и европейские политики, уже признающие, хотя и неохотно, что Киеву никак не победить, а утраченные территории — не вернуть. Теперь за Западе твердят, что нельзя допустить однозначной победы России. О «победе» Украины речи вообще уже не идёт», — написал Пушков в Telegram-канале.

Ранее он также отметил, что сам Владимир Зеленский плавно сменил риторику в отношении конфликта с Россией, пытаясь говорить уже не о победе, а хотя бы о ничьей.