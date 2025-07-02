CNN: Северная Корея отправит тысячи солдат для поддержки России

Власти Северной Кореи намереваются отправить для поддержки России порядка 30 тыс. солдат, пишет CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, ранее в Курской области были задействованы 11 тыс. корейских бойцов. Часть из них погибла в ходе боевых действий.

Источник заметил, что Минобороны РФ может предоставить солдатам и офицерам, прибывшим из КНДР, «необходимое оборудование, оружие и боеприпасы» с целью «дальнейшей интеграции в российские боевые подразделения».

По его словам, «существует большая вероятность» того, что северокорейские войска будут участвовать в боевых действиях, в том числе во время крупномасштабных наступательных операций.

Дженни Таун, старший научный сотрудник и директор корейской программы в Центре Стимсона, уточнила, что данные по количеству войск разнятся. Она добавила, что цифры от 10 тыс. до 20 тыс. «звучат более реалистично».

«Ходили слухи, что российские генералы уже были в Северной Корее, обучая там войска», — заметила Таун.

ЦТАК: делегация элитной военной академии Северной Кореи отправляется в Россию

Журналисты отметили, что в интернете появилось большое количество роликов, на кадрах которых российские и северокорейские солдаты проходят боевую подготовку, учатся зачищать здания, противодействовать дронам.