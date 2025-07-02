India Today: Индия в ближайшее время получит вертолеты Apache

Вооруженные силы Индии в ближайшее время получат от США первые три ударных вертолета Apache AH-64E, которые должны были поступить в республику более года назад. Об этом сообщает телеканал India Today со ссылкой на источники в военных кругах.

© Imago/TACC

Как отмечает телеканал, поставка ударных вертолетов из США несколько раз откладывалась. В рамках сделки на $600 млн, заключенной в 2020 году, индийская армия ожидала поставку шести вертолетов Apache к маю - июню 2024 года. Однако сроки были сдвинуты на декабрь 2024 года из-за сбоев в цепочке поставок.

Источники в министерстве обороны указывают, что эта задержка вызвана техническими проблемами, с которыми столкнулись США. Первая партия из трех вертолетов, скорее всего, будет доставлена в ближайшие недели, а вторая партия из оставшихся трех вертолетов прибудет в Индию в конце этого года. Планируется, что они будут размещены на западной границе с Пакистаном.

ВВС Индии уже эксплуатируют 22 вертолета Apache, поставленных по договору, подписанному в 2015 году.