Политолог назвал причину сокращения американской военной помощи Украине

Алиса Селезнёва

США сворачивают поддержку Украины, чтобы сэкономить ресурсы и сосредоточиться на противостоянии с Китаем. Такое мнение высказал «Известиям» политолог Малек Дудаков.

Политолог назвал причину сокращения американской военной помощи Украине
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Ранее стало известно, что США приостановили поставки вооружений Украине, которые были согласованы еще при администрации прошлого президента страны Джо Байдена. По информации СМИ, будет прекращена передача зенитных ракет и «некоторых других высокоточных боеприпасов». В Белом доме заявили, что решение остановить военную помощь было принято, чтобы «поставить интересы Америки на первое место».

По словам политолога Малека Дудакова, в Пентагоне опасаются отставания США от Китая в гонке вооружений и намерены сэкономить военные ресурсы и перенаправить их в главное приоритетное направление – Азию.

«Военная машина США завязла в большом количестве конфликтов по всему миру: Украина, Ближний Восток, защита Израиля, противостояние с Ираном», - пояснил он.

При этом, по мнению Дудакова, решение США о приостановке поставок вооружений Киеву существенно изменит ситуацию на поле боя в пользу России, так как у Украины «сейчас проявляется острая нехватка тех же систем ПВО».

Он также обратил внимание на проблемы в ЕС, где наблюдаются большие трудности с восстановлением запасов оружия и возможностью быстро нарастить военное производство. Поэтому, по мнению политолога, компенсировать сокращенные американские транши они не смогут.