Политолог назвал причину сокращения американской военной помощи Украине

США сворачивают поддержку Украины, чтобы сэкономить ресурсы и сосредоточиться на противостоянии с Китаем. Такое мнение высказал «Известиям» политолог Малек Дудаков.

Ранее стало известно, что США приостановили поставки вооружений Украине, которые были согласованы еще при администрации прошлого президента страны Джо Байдена. По информации СМИ, будет прекращена передача зенитных ракет и «некоторых других высокоточных боеприпасов». В Белом доме заявили, что решение остановить военную помощь было принято, чтобы «поставить интересы Америки на первое место».

По словам политолога Малека Дудакова, в Пентагоне опасаются отставания США от Китая в гонке вооружений и намерены сэкономить военные ресурсы и перенаправить их в главное приоритетное направление – Азию.

«Военная машина США завязла в большом количестве конфликтов по всему миру: Украина, Ближний Восток, защита Израиля, противостояние с Ираном», - пояснил он.

При этом, по мнению Дудакова, решение США о приостановке поставок вооружений Киеву существенно изменит ситуацию на поле боя в пользу России, так как у Украины «сейчас проявляется острая нехватка тех же систем ПВО».

Он также обратил внимание на проблемы в ЕС, где наблюдаются большие трудности с восстановлением запасов оружия и возможностью быстро нарастить военное производство. Поэтому, по мнению политолога, компенсировать сокращенные американские транши они не смогут.