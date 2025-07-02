В Киеве прокомментировали отмену поставок оружия из США

Украинские власти не получали официальных уведомлений об остановке военных поставок из США или пересмотре графиков этих поставок. Об этом сообщили в Минобороны Украины.

В министерстве заявили, что «обратили внимание на сообщения о задержке поставок определенных элементов». Сейчас Минобороны Украины «выясняет актуальные фактические обстоятельства поставок».

Украинские чиновники запросили телефонный разговор с коллегами из США для «дополнительного уточнения деталей». В Минобороны страны подчеркнули, что «отдельные украинские лица», которые комментируют ситуацию, «по объективным причинам не владеют всеми фактическими данными».

Источники Politico ранее сообщили, что США приостановили поставки зенитных ракет и «некоторых других высокоточных боеприпасов» Украине. Речь идет о поставках, которые были согласованы еще при администрации Джо Байдена. По данным Politico, такое решение было принято из опасений, что запасы вооружений США слишком сократились.

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В Белом доме заявили, что решение остановить военную помощь было принято, чтобы «поставить интересы Америки на первое место». Деталей американские власти не привели.

По данным источников NBC News, глава Пентагона Пит Хегсет приостановил поставки Украине десятков ракет для систем ПВО Patriot. Собеседники канала заявили, что также были приостановлены поставки нескольких тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, более ста ракет Hellfire, нескольких десятков ракет класса «земля-воздух» Stinger и другого оружия.