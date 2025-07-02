СМИ: Российская армия открыла прямую дорогу в Сумы

Вооруженные силы России (ВС РФ) открыли прямую дорогу в город Сумы. Об этом в среду, 2 июля. сообщили в Telegram-канале Mash.

По данным СМИ, ранее бойцы России зачистили от вражеских солдат населенный пункт Юнаковка. К этому причастны 11-я и 83-я бригады ВДВ.

Выжившие военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались спрятаться в подвалах, канавах, шалашах и деревьях.

Штурм села длился порядка 38 дней. Именно эта точка является самым укрепленным пунктом перед центром области — городом Сумы.

После взятия Юнаковки под контроль России перешла прямая трасса Сумы — Суджа. Следующий населенный пункт на пути российских десантников — Кияница, уточнили в публикации.

30 июня стало известно, что ВС РФ поразили нефтеналивной терминал, который обеспечивает топливом военно-морские силы Украины. Также российские военные ударили по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 146 районах.

В этот же день мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что российские военные впервые атаковали город беспилотником нового типа «Черника». По его словам, за последнюю неделю город был атакован 16 раз.