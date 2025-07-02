Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что американская военная помощь Украине может быть заменена поставками из Германии, Норвегии и Швеции. Об этом он рассказал порталу NEWS.ru.

Американские СМИ ранее сообщили, что глава Пентагона Пит Хегсет приостановил поставки десятков ракет для систем ПВО Patriot на Украину. Утверждается, что также приостановлены поставки нескольких тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, более ста ракет Hellfire, нескольких десятков ракет класса «земля-воздух» Stinger и другого оружия.

В Белом доме заявили, что решение остановить военную помощь было принято, чтобы «поставить интересы Америки на первое место». Деталей американские власти не привели.

Трамп приостановил поставки оружия на Украину

По мнению Дандыкина, поставки части вооружений - к примеру, 155-миллиметровых снарядов - могут осуществлять страны НАТО. Он заявил, что эти боеприпасы может поставлять Германия, а ракеты Stinger - Норвегия и Швеция. Однако противовоздушная оборона ВСУ все равно будет ослаблена, заключил Дандыкин.