Командование батальона ВСУ разворовало почти 100 миллионов гривен

Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальная полиция задержали командование батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одесской области, которое разворовало почти 100 миллионов гривен (188 миллионов рублей). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

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Фигуранты продавали поддельные бронь от призыва и удостоверения участников боевых действий. Организатором сделок оказался бывший командир отдельного батальона, дислоцированного в Сумской области. По одной из схем члены командования батальона за деньги фиктивно оформляли местных предпринимателей и знакомых на службу в свою воинскую часть.

СБУ отметила, что купившие фиктивное место в рядах батальона лица даже не появлялись на территории режимного объекта, а в обмен ежемесячно перечисляли свои зарплаты на банковские карточки командования батальона.

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