Контроль над Одессой имеет стратегическое значение, поэтому при освобождении города российская армия столкнется с серьезными испытаниями. Такое мнение высказал News.ru

председатель координационного совета по интеграции новых регионов, председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его словам, Одесса является ключевым городом для западных союзников Украины, прежде всего для Британии, так как «выход к морю для них критичен».

«Поэтому если мы говорим об Одессе и ее возвращении в русский мир, то нас ждут большие испытания и серьезная битва, но без Одессы победы как таковой не будет», - уверен Рогов.

Он также отметил, что в том случае, если Вооруженным силам России удастся пробить коридор и дойти до Одессы, то она станет русским городом «не только по происхождению, но и политически».

«Тогда интерес в этом квазиобразовании на постукраинском пространстве, подконтрольном Владимиру Зеленскому, естественно, сразу угасает. Поэтому то, что за Одессу будут держаться, у меня сомнений нет», - констатировал Рогов.

Ранее СМИ сообщили, что министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль посетил 1 июля Одессу с секретным визитом и пообещал добиваться от стран-партнеров продолжения поставок Украине систем для защиты от ракет и дронов.