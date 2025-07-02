ВС РФ лишили ВСУ пункта управления под Разино

Российские силы взяли под свой контроль пункт управления ВСУ в окрестностях села Разино в ДНР. Об этом сообщает Telegram-канал «Фронтовая птичка».

По данным источников канала, ранним утром 2 июля штурмовые группы ВС РФ и спецназ начали развивать свой успех в районе Разино. Российские силы взяли пункт управления ВСУ под свой контроль, несколько украинских солдат попали в плен.

В районе Разино и поселка Новоэкономическое фиксируются активные действия российской бронетехники и авиации, утверждает «Фронтовая птичка». Позиции ВСУ «без передышки» атакуются дронами.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что ВС РФ подошли к селу Федоровка на красноармейском направлении в ДНР. Военкор сообщал, что на окраинах поселка Новоэкономическое, а также сел Разино и Новоторецкое идут бои.