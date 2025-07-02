Российские войска за минувшие сутки продвинулись в районе восьми населенных пунктов Сумской области Украины. Об этом сообщили в Минобороны России (МО РФ).

Речь идет о населенных пунктах Варачино, Садки, Пролетарское, Бессаловка, Могрица, Алексеевка, Юнаковка и Андреевка. Бои за них при создании буферной зоны безопасности вели подразделения российской группировки войск «Север».

По данным оборонного ведомства, Вооруженным силам России (ВС РФ) удалось на этом направлении нанести поражение двум механизированным, одной егерской, трем десантно-штурмовым бригадам, трем штурмовым полкам и штурмовому батальону Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Бойцы «Севера» также продвинулись в районе двух населенных пунктов на харьковском направлении — Огурцово и Волчанска.