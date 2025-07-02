Российские средства ПВО сбили за сутки 131 беспилотник ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 7 управляемых авиабомб и 131 беспилотный летательный аппарат самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб и 131 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 66 608 беспилотных летательных аппаратов, 612 зенитных ракетных комплексов, 24 106 танков и других боевых бронированных машин, 1 573 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26 847 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 551 единица специальной военной автомобильной техники.