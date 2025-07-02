Ряд чиновников на Украине был застигнут врасплох решением Соединенных Штатов о приостановке военной помощи бывшей советской республике, пишет Washington Post (WP).

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1 июля о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из Соединенных Штатов на Украину в условиях истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила в интервью телеканалу NBC факт приостановки поставок продукции военного назначения. По ее словам, решение было принято для того, чтобы поставить интересы Вашингтона на первое место.

"Украинские чиновники, с которыми (газета) связалась для комментария, промолчали или отказались отвечать и, судя по всему, новости застигли их врасплох", - поделились подробностями авторы публикации.

Российская Федерация считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, непосредственно вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил о том, что любые грузы, содержащие продукцию военного назначения для украинской стороны, станут законной целью для ВС РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал на то, что накачивание бывшей советской республики оружием со стороны Запада не способствует переговорному процессу и будет иметь отрицательный эффект.