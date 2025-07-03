Самыми подготовленными наемниками, сражающимися в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), являются те, кто приехали из Израиля. Об этом рассказал российский боец Алексей Шорохов в интервью NEWS.ru.

«Наибольшей квалификацией, насколько мне это известно, отличались израильские военные отпускники. Там и целые группы спецназа действовали, была и специальная авиадесантная служба (Великобритании), и американцы», — рассказал Шорохов.

Боец отметил, что наибольшие зверства совершают представители «Грузинского национального легиона» (признан на территории России террористическим и запрещен).

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили французского наемника ВСУ Кевина Мигеля Картье Жугле. Он участвовал в боевых действиях в Сумской области.