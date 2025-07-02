В ФСБ рассказали о работе «Купола Донбасса»
«Купол Донбасса» перехватил за сутки 113 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Донецкой Народной Республики. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ России пишут «Известия».
По данным спецслужбы, в Донецке и Макеевке были перехвачены 38 дронов, а над Горловкой - 75 беспилотников. Также было уничтожено беспилотное воздушное судно самолетного типа «Чаклун», вооруженное самодельным взрывным устройством.
«На местах падения подавленных беспилотников работали взрывотехники регионального управления ФСБ России. Все взрывоопасные предметы и составные части БПЛА изъяты и уничтожены», - отметили в ведомстве.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что республика была атакована 30 июня дронами и дальнобойными ракетами авиационного базирования. В результате обстрелов погибла мирная жительница, ранения получили три человека. Также в результате обстрела были повреждены торговые павильоны рынка «Сокол», универмаг и банк.