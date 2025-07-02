Самые опасные иностранные наемники в рядах Вооруженных сил Украины приехали из Израиля, они отличаются высокой квалификацией. Об этом рассказал News.ru боец отряда спецназначения «Вихрь» Союза добровольцев Донбасса Александр Шорохов.

По его словам, в зоне проведения спецоперации с украинской стороны действовали «целые группы спецназа» наемников, была также специальная авиадесантная служба Великобритании, и американцы.

«Но, наверное, наиболее подготовленными были наемники из Израиля», - пояснил Шорохов.

При этом, по его словам, сильнее всего зверствует «Грузинский национальный легион» (организация признана террористической и запрещена в России) и поляки — «то есть те, кто традиционно не испытывает любви к русским».

Наемники на Украине все чаще гибнут при загадочных обстоятельствах

Ранее Следственный комитет России объявил в международный розыск пятерых граждан Грузии, воюющих в качестве наемников на Украине. Следствию удалось получить все необходимые доказательства участия еще троих граждан Грузии в составе «Грузинского национального легиона»*.

*Запрещенная в России террористическая организация.