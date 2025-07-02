Глава офиса Зеленского отреагировал на заморозку поставок боеприпасов США

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале призвал дождаться официальной информации о заморозке поставок американских боеприпасов.

«Мы работаем, меньше рефлексируйте на громкие заголовки об оборонке, вес имеет только официальная информация», — заявил он.

США подтвердили приостановку поставок оружия Украине

2 июля США приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

После этой информации депутат Верховной рады Федор Вениславский заявил, что такой сценарий прорабатывался и у страны есть «определенный запас мощностей».