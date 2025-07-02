Российские военные ликвидируют украинские подразделения в курском приграничье и продолжают продвижение в Сумской области для создания буферной зоны. Что происходит в зоне проведения специальной операции, и какие данные есть о смерти украинского комбрига, разбиралось издание News.ru.

Курская область

Вооруженные силы России продолжают ликвидацию украинских военных на Теткинском и Глушковском направлениях в Курской области. При этом командование ВСУ доукомплектовывает штурмовые подразделения военнослужащими других бригад, пишет Telegram-канал «Северный ветер».

«Утром наша разведка вскрыла перемещение штурмовых групп ВСУ в направлении госграницы в районе Бессаловки. Авиация ВКС России нанесла бомбовый удар. Затем в бой вступили наши десантники, которые вынудили выживших вээсушников с потерями бежать вглубь украинской территории», - отмечают авторы канала, связанного с российской группировкой войск «Север».

При этом, по их данным, на Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожены четыре единицы вражеской техники, а анализ некрологов показал, что в операции принимали участие прикомандированные в штурмовые полки военнослужащие 152-й егерской бригады ВСУ.

«Большая часть личного состава 152-й бригады находится в окрестностях Покровска, который, по всей видимости, не представляет стратегического значения для киевского режима», - уточняется в сообщении.

Сумское направление

Командование ВСУ перебрасывает на Сумское направление элитные части десантно-штурмовых войск, разведки и сил специальных операций в попытках отбить утраченные позиции и остановить продвижение ВС РФ, сообщил «Северный ветер».

По данным авторов канала, в течение суток украинская сторона 10 раз пыталась контратаковать, были задействованы 60 человек, 20 из которых убиты, 25 получили ранения, а «остальные бежали в обратном направлении».

«Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что для стабилизации ситуации на Сумском направлении враг задействовал спецподразделение ГУР «Артан», неонацисты которого действуют в составе штурмовых групп из насильно мобилизованных украинцев», — пишут авторы.

Несмотря на это, десантники ВС РФ «с ожесточенными боями продвинулись вперед» и зачистили четыре домовладения в Юнаковке, добавил «Северный ветер».

В свою очередь Владимир Зеленский подтвердил информацию о ликвидации командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Захаревича, который был переброшен под Сумы. По его словам, военнослужащие были убиты в результате удара по Гуляйполю.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о создании буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Во время Петербургского международного экономического форума российский лидер подчеркнул, что у армии нет задачи взять город Сумы, однако он этого не исключает.

В свою очередь замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-лейтенант Апты Алаудинов отметил, что российские военные активно продвигаются на Сумском направлении, и фронт у Вооруженных сил Украины скоро может обрушиться.