Российская Федерация может решить наступать на Одессу и Харьков из-за бедственного положения вооруженных сил Украины на поле боя, пишет Bloomberg.

Одесса и Харьков будут следующими в списке, масштабы и конец которого будут определяться исключительно тем, что Кремль сочтет возможным при приемлемых затратах, поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению обозревателя издания, Украина в настоящее время находится в критическом положении. Активное использование дальнобойных ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) решительно ведет Российскую Федерацию к победе, резюмировал колумнист.

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В июне Вооруженные силы России освободили ряд населенных пунктов в ДНР и Харьковской области. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник также сообщил о полном освобождении всей территории региона.