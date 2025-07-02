NYT: США на несколько месяцев прекращают поставлять Украине боеприпасы

США не планируют поставлять Украине боеприпасы в течение нескольких месяцев. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных чиновников.

"Приостановка поставок распространится на перехватчики для ЗРК Patriot, высокоточные артиллерийские боеприпасы и ракеты, которые ВВС Украины используют для американских истребителей F-16", - пишет издание со ссылкой на представителей Пентагона.

По словам газеты, на данный момент неизвестно, как пауза в поставках скажется на ситуации на поле боя. Чиновники администрации сообщили, что причина отсрочки - обеспокоенность относительно нехватки боеприпасов, которые могут потребоваться США и их союзникам для "чрезвычайных ситуаций в отдаленных точках мира".

"Решение было принято, так как интересы США стоят на первом месте. Ему предшествовал обзор нашей военной помощи и поддержки другим странам, подготовленный министерством обороны. В мощи вооруженных сил США можно не сомневаться - достаточно спросить Иран", - цитирует газета слова представителя Белого дома.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что министерство обороны США приостановило из-за нехватки на складах поставки Украине ракет для систем ПВО и высокоточных боеприпасов. В Пентагоне в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать публикацию Politico заявили, что ВС США "полностью оснащены для сдерживания любой угрозы". По оценке помощника американского министра обороны по связям с общественностью Шона Парнелла, уровень боеготовности американских ВС "никогда не был столь [высок]".