Алиханов: Россия кратно нарастила объёмы выпуска по всем видам вооружений
Глава российского Минпромторга Антон Алиханов заявил, что Россия кратно нарастила объёмы производства по всем видам вооружений.
Соответствующее заявление он сделал на правительственном часе в Совете Федерации.
«Совокупно по всем видам вооружений мы кратно нарастили объёмы», — цитирует его ТАСС.
Также министр добавил, что на совещаниях у президента России Владимира Путина по проекту госпрограммы вооружения промышленность подтвердила готовность полностью реализовать все заявленные планы.
Ранее в Народном фронте заявили, что российские военные получили несколько десятков тысяч беспилотников-камикадзе «Икар», которые были созданы московскими разработчиками.