В России повысили штраф за несообщение в военкомат о переезде

Совет Федерации одобрил закон, который увеличивает штрафы за несообщение в военкомат о смене места жительства. Об этом пишет РИА Новости.

Теперь гражданам, не уведомившим военкомат или орган первичного воинского учета о переезде, грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Речь идет о случаях, когда новый адрес не подтвержден регистрацией, а гражданин не явился в военкомат в установленный срок.

Закон направлен на ужесточение контроля за воинским учетом и уже принят обеими палатами парламента.

В конце июня Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтении законопроект об увеличении штрафов за несообщение в военкомат о переезде. Согласно пояснительной записке, предоставленной Минобороны, в 2023 году свыше 47 тысяч граждан были привлечены к ответственности за административные нарушения, связанные с воинским учетом. Штрафы получили 28,7 тысяч человек.

В этом году весенний призыв проходит с 1 апреля до 15 июля.