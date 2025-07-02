Украина атаковала Крым

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым и выпустили по региону восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По информации Минобороны, все восемь БПЛА были уничтожены системой противовоздушной обороны (ПВО). Попытка атаки была совершена с 8:00 до 9:00 по московскому времени.

Кроме того, система ПВО отразила атаку дронов ВСУ в Новошахтинске и Аксайском районе Ростовской области.

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Известно, что в ночь 2 июля ВСУ выпустили по России в 12 раз меньше беспилотников, чем ночью ранее.