Украина атаковала Крым
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым и выпустили по региону восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По информации Минобороны, все восемь БПЛА были уничтожены системой противовоздушной обороны (ПВО). Попытка атаки была совершена с 8:00 до 9:00 по московскому времени.
Кроме того, система ПВО отразила атаку дронов ВСУ в Новошахтинске и Аксайском районе Ростовской области.
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Известно, что в ночь 2 июля ВСУ выпустили по России в 12 раз меньше беспилотников, чем ночью ранее.