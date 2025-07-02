«Мы имеем право»: Иран о намерении обогащать уран без ограничений

Мария Иванова

Член комиссии парламента Ирана по нацбезопасности Алаэддин Боруджерди заявил, что Тегеран не откажется от своей ядерной программы и будет обогащать уран вплоть до девяноста процентов «в гражданских целях». Об этом сообщает агентство Mashregh.

«Мы имеем право»: Иран о намерении обогащать уран без ограничений
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Боруджерди отметил, что президент США Дональд Трамп неоднократно требовал от Ирана «нулевого обогащения». Парламентарий назвал такие призывы бесполезными. Он указал, что Иран вложил в свою ядерную программу большие деньги, иранские ученые-атомщики были убиты, а ядерные объекты подверглись атакам.

«Отныне, без принятия каких-либо условий, мы имеем неоспоримое право проводить обогащение в тех объемах, которые нам необходимы, в соответствии с международными договорами», - подчеркнул Боруджерди.

Он добавил, что Тегерану может понадобиться обогащение урана до 90 процентов в гражданских целях, к примеру, «для топлива для океанских судов». Боруджерди заявил, что если потребность в таком обогащении возникнет, Иран «обязательно это сделает».

«Наша единственная красная линия - это создание ядерной бомбы, что мы считаем запрещенным и неприемлемым не только на основании [международных] обязательств Ирана, но и в соответствии с фетвой верховного лидера», - заявил Боруджерди.

Израиль начал атаки на Иран 13 июня, заявив, что Тегеран «как никогда близок к получению ядерного оружия». Иран настаивает, что не ведет военных разработок и имеет право на ядерные исследования в мирных целях. В течение двенадцати дней Иран и Израиль обменивались массированными ударами. Обе стороны сообщили о десятках погибших и пострадавших мирных жителей.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана - в Фордо, Натанзе и Исфахане. Трамп заявил, что ключевые объекты Тегерана по обогащению урана уничтожены.

Однако иранские власти сообщили, что заранее вывезли запасы обогащенного урана из своих ядерных центров. Соглашение Ирана и Израиля о прекращении огня вступило в силу 24 июня.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявлял, что Тегеран обогатил уран до уровня в 60 процентов. Гросси подчеркивал, что это «практически эквивалентно военному классу». По его словам, Иран «не так уже далеко» от создания оружия, но точных сроков в МАГАТЭ назвать не могут.