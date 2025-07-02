«Мы имеем право»: Иран о намерении обогащать уран без ограничений

Член комиссии парламента Ирана по нацбезопасности Алаэддин Боруджерди заявил, что Тегеран не откажется от своей ядерной программы и будет обогащать уран вплоть до девяноста процентов «в гражданских целях». Об этом сообщает агентство Mashregh.

Боруджерди отметил, что президент США Дональд Трамп неоднократно требовал от Ирана «нулевого обогащения». Парламентарий назвал такие призывы бесполезными. Он указал, что Иран вложил в свою ядерную программу большие деньги, иранские ученые-атомщики были убиты, а ядерные объекты подверглись атакам.

«Отныне, без принятия каких-либо условий, мы имеем неоспоримое право проводить обогащение в тех объемах, которые нам необходимы, в соответствии с международными договорами», - подчеркнул Боруджерди.

Он добавил, что Тегерану может понадобиться обогащение урана до 90 процентов в гражданских целях, к примеру, «для топлива для океанских судов». Боруджерди заявил, что если потребность в таком обогащении возникнет, Иран «обязательно это сделает».

«Наша единственная красная линия - это создание ядерной бомбы, что мы считаем запрещенным и неприемлемым не только на основании [международных] обязательств Ирана, но и в соответствии с фетвой верховного лидера», - заявил Боруджерди.

Израиль начал атаки на Иран 13 июня, заявив, что Тегеран «как никогда близок к получению ядерного оружия». Иран настаивает, что не ведет военных разработок и имеет право на ядерные исследования в мирных целях. В течение двенадцати дней Иран и Израиль обменивались массированными ударами. Обе стороны сообщили о десятках погибших и пострадавших мирных жителей.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана - в Фордо, Натанзе и Исфахане. Трамп заявил, что ключевые объекты Тегерана по обогащению урана уничтожены.

Однако иранские власти сообщили, что заранее вывезли запасы обогащенного урана из своих ядерных центров. Соглашение Ирана и Израиля о прекращении огня вступило в силу 24 июня.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявлял, что Тегеран обогатил уран до уровня в 60 процентов. Гросси подчеркивал, что это «практически эквивалентно военному классу». По его словам, Иран «не так уже далеко» от создания оружия, но точных сроков в МАГАТЭ назвать не могут.