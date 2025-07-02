Эксперт назвал Йемен следующей целью Израиля
Хуситы поддерживают Иран и Палестину в противостоянии с еврейским государством.
Стратегическое положение арабской страны угрожает израильским и американским интересам, перекрывая судоходство в Красном море.
Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил заместитель декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук Григорий Лукьянов.
«Чисто по списку у нас есть ещё Йемен, где хуситы и их союзники нисколько не отказывались и не отказываются от своих требований к Израилю прекратить военную агрессию против Палестины. До тех пор они обязуются вести против него борьбу. О своей солидарности с Ираном они заявили в период максимального обострения ситуации ирано-израильской войны. Благодаря своему важнейшему географическому, геополитическому положению они продолжают угрожать Израилю и США, контролируя судоходство в Красном море. Следовательно, Йемен может быть следующей целью».