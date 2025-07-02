Эксперт назвал Йемен следующей целью Израиля

Хуситы поддерживают Иран и Палестину в противостоянии с еврейским государством.

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Стратегическое положение арабской страны угрожает израильским и американским интересам, перекрывая судоходство в Красном море.

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил заместитель декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук Григорий Лукьянов.