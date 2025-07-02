Российские артиллеристы нанесли удары по украинским опорным пунктам и блиндажам в районе села Поддубное в ДНР. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

По данным издания, артиллеристы поразили три опорных пункта и два блиндажа с украинскими военными. Также в лесополосе в районе Поддубного была сорвана попытка ротации ВСУ - был поражен пикап с солдатами.

Ранее подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районе Поддубного и села Веселое в ДНР.

ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия. Двадцать пятого июня источник ТАСС в российских силовых структурах сообщил, что взвод ВСУ дезертировал с позиций в окрестностях Поддубного после ударов фугасных авиабомб.