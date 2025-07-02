Стало известно о продвижении ВС РФ на красноармейском направлении

Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что ВС РФ подошли к селу Федоровка на красноармейском направлении в ДНР. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По данным военкора, на окраинах поселка Новоэкономическое, а также сел Разино и Новоторецкое идут бои. В операциях участвуют подразделения российской группировки войск «Центр».

Котенок добавил, что юго-западнее села Мирное российские подразделения продвинулись в посадках на 1,4 километра в направлении Новоэкономического и Николаевки. Также на красноармейском направлении ВС РФ взяли опорный пункт ВСУ.

Накануне, 1 июля, в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили свое положение по переднему краю. Подразделения нанесли поражение силам механизированной, горно-штурмовой и десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Удачное, Новосергеевка, Петровское, Новоукраинка и Дачное ДНР.

По данным Минобороны, ВСУ потеряли там до 500 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV и бронемашину «MaxxPro» производства США, а также одиннадцать пикапов.