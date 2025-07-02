СМИ: потеря контроля над воздухом грозит Киеву обвалом фронта

Потеря Украиной контроля над воздушным пространством вследствие нехватки средств ПВО и сокращения западных поставок будет грозить Киеву катастрофическим обвалом оборонительных линий. Такое мнение выразил колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион.

© Imago/TACC

По его мнению, недавняя эскалация конфликта на Ближнем Востоке обернулась выгодой для России, поскольку отвлекла "внимание, энергию и ресурсы [стран Запада] от Украины".

Чемпион указывает, что Израиль смог смягчить эффект ракетных ударов Ирана, израсходовав значительную часть снарядов средств противовоздушной обороны, кроме того, помощь в обороне ему оказывали США.

"Угроза, может быть, пока и снизилась, но составители планов в Пентагоне обязаны допускать возможность возобновления войны и того, что потребуется больше средств ПВО, что делает их менее доступными для Украины", - пишет журналист.

По его словам, для "Украины наступил критический момент". На фоне неготовности президента США Дональда Трампа оказывать прежний уровень военной поддержки Киеву воздушные удары стали для российской армии неотъемлемой частью стратегии для достижения целей СВО, считает журналист.