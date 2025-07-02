СМИ: "Орешник" не дает НАТО спать по ночам

Focus: Российский "Орешник" не дает НАТО спать по ночам
Российские ракеты "Орешник" не дают НАТО спать по ночам, сообщает Focus.pl.
В мире, где военное превосходство решается долями секунды, Россия совершает неожиданный ход в гонке вооружений, делая большую ставку на свою гиперзвуковую баллистическую ракету "Орешник", отмечает издание.
"Это оружие, предназначенное для быстрого, внезапного удара, который сложно перехватить современным системам обороны", - поясняет Focus.pl.
Объясняя, почему же "Орешник" не дает спать НАТО, польские журналисты указывают, что ракета достигает скорости свыше 10 Махов, или более 12 000 км/ч. Для сравнения, это в три раза быстрее, чем у обычных крылатых ракет, и быстрее, чем у любой системы перехвата, которой располагают страны НАТО. Более того, дальность полета ракеты достигает 5 000 километров, что позволяет ей поражать цели почти по всей Европе.
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Главным достоинством "Орешника" издание называет его боеголовки с суббоеприпасами, которые позволяют поразить несколько целей одной ракетой и в то же время значительно усложняют любые попытки перехвата. Современные системы, такие как Patriot или даже THAAD, не рассчитаны на одновременную нейтрализацию нескольких целей, движущихся на таких огромных скоростях.
И хотя этих ракет пока не так много, сам факт их существования изменяет баланс сил, отмечает издание.
"На данный момент количество производимого оружия этого типа должно быть небольшим, но само существование этих ракет, их приближение к границам НАТО и потенциальное размещение в Беларуси уже в 2025 году меняет ситуацию, усиливая политическое и военно-стратегическое давление", - пишет Focus.pl.