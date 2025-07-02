СМИ: "Орешник" не дает НАТО спать по ночам

Российские ракеты "Орешник" не дают НАТО спать по ночам, сообщает Focus.pl.

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В мире, где военное превосходство решается долями секунды, Россия совершает неожиданный ход в гонке вооружений, делая большую ставку на свою гиперзвуковую баллистическую ракету "Орешник", отмечает издание.

"Это оружие, предназначенное для быстрого, внезапного удара, который сложно перехватить современным системам обороны", - поясняет Focus.pl.

Объясняя, почему же "Орешник" не дает спать НАТО, польские журналисты указывают, что ракета достигает скорости свыше 10 Махов, или более 12 000 км/ч. Для сравнения, это в три раза быстрее, чем у обычных крылатых ракет, и быстрее, чем у любой системы перехвата, которой располагают страны НАТО. Более того, дальность полета ракеты достигает 5 000 километров, что позволяет ей поражать цели почти по всей Европе.

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Главным достоинством "Орешника" издание называет его боеголовки с суббоеприпасами, которые позволяют поразить несколько целей одной ракетой и в то же время значительно усложняют любые попытки перехвата. Современные системы, такие как Patriot или даже THAAD, не рассчитаны на одновременную нейтрализацию нескольких целей, движущихся на таких огромных скоростях.

И хотя этих ракет пока не так много, сам факт их существования изменяет баланс сил, отмечает издание.