Мерц оценил перспективы появления ядерного оружия у Германии

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Берлин взял на себя международные обязательства не обладать ядерным оружием, но на Германию может распространиться французский ядерный зонтик. Об этом сообщает Berliner Morgenpost со ссылкой на интервью канцлера ARD.

Мерц напомнил, что Берлин присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Договору об окончательном урегулировании в отношении Германии (договор «Два плюс четыре»). Канцлер подчеркнул, что сегодня не видит никаких шансов на изменение позиции Германии в отношении этих договоров.

В то же время он отметил, что существуют предложения распространить французскую программу ядерного сдерживания на Германию. Мерц отметил, что еще французский генерал Шарль Де Голль предлагал это канцлеру Конраду Аденауэру, а президент Франции Эммануэль Макрон недавно снова поднял эту тему.

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Мерц отметил, что этот вопрос обсуждался во время его недавнего визита в Париж. Канцлер подчеркнул, что если стороны придут к некому соглашению, этот процесс займет «годы, если не десятилетия».

Как отметил Мерц, он прежде всего придерживается мнения, что страны ЕС должны сделать все возможное, чтобы сохранить ядерное сотрудничество с США. По его мнению, вопрос о единой европейской ядерной защите следует рассматривать «в лучшем случае в очень, очень долгосрочной перспективе».

В марте в своем обращении к нации Макрон заявил, что Россия стала угрозой для Франции и для Европы в целом. Президент Франции обвинил Москву в превращении украинского кризиса в «глобальный конфликт». Он призвал усилить оборону Европы и допустил, что Франция может взять ЕС под ядерный зонтик.