Срыв ротации ВСУ и уничтожение опорных пунктов: что происходит в зоне СВО 2 июля

В Минобороны РФ сообщили о сорванной ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожении микроавтобуса, украинских опорников и пунктов управления БПЛА. Что происходит в зоне проведения спецоперации к утру 2 июля, в материале «Рамблера».

Сорвана попытка ротации и доставки военных на передовую

Операторы FPV-дронов «Южной» группировки войск уничтожили микроавтобус, сорвав попытку доставки личного состава ВСУ на передовую, говорится в сообщении на сайте Минобороны России.

По данным военного ведомства, операция была проведена в районе населенного пункта Белокузьминовка.

«ВСУ попытались организовать доставку личного состава на передовые позиции под прикрытием гражданского автомобильного транспорта. Благодаря бдительности наших военнослужащих попытка противника была сорвана», - отмечается в заявлении.

Также, по данным министерства, расчетами дронов-камикадзе «Южной» группировки сорвана попытка ротации украинских военных на Константиновском направлении.

«Расчет уничтожил украинскую боевую бронированную машину MaxxPro производства США, а также пять военнослужащих ВСУ», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что после первого попадания дрона-камикадзе бронеавтомобиль был обездвижен, а личный состав попытался эвакуироваться, но был атакован вторым дроном.

Уничтожены пункты управления БПЛА

Также была успешно проведена операция по уничтожению опунктов управления дронами Вооруженных сил Украины, что позволило «значительно снизить» их активность, сообщило российское военное ведомство.

По информации Минобороны, в уничтожении пунктов управления беспилотными летательными аппаратами были задействованы расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Запад».

«Разведка с использованием беспилотников обнаружила замаскированные позиции и скопление живой силы противника. Полученные координаты целей были оперативно переданы на командный пункт артиллерии. Расчеты «Градов» в кратчайшие сроки заняли огневые позиции. Затем военнослужащие произвели развертывание боевых машин и навели их на цели, после чего произвели залпы 122-мм реактивными снарядами по противнику, находящемуся на дальности более 15 километров», - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что уничтожение пунктов управления БПЛА имеет особое значение, так как нарушает систему управления ими.

Вертолет Ми-35 ударил по позициям ВСУ

В свою очередь экипаж вертолета Ми-35, получив данные разведки, ударил по месту скопления личного состава и бронированной техники ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр», отметили в Минобороны РФ.

«После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. По докладам авианаводчика, заданная цель была уничтожена», - уточнили в ведомстве.

А операторы ударных БПЛА уссурийских десантников уничтожили опорный пункт ВСУ с личным составом в Сумской области.

«Рано утром расчет разведывательного беспилотника обнаружил военнослужащих ВСУ, следовавших вдоль разрушенных передовых позиций к укрытию в опорном пункте. Дождавшись их прибытия в конечную точку, разведка передала их местоположение операторам ударных БПЛА, навела на точку и зафиксировала поражение цели», - отметили в пресс-службе.

Также российскими дронами были выведены из строя машины, доставлявшие боеприпасы и продовольствие для украинских военных.

Накануне в Минобороны РФ сообщили об уничтожении складов с боеприпасами и украинских роботов, а также о сорванных планах по ротации Вооруженных сил Украины.