ВС России начали применять «дроны-ждуны» в зоне СВО

Вооруженные силы (ВС) России начали применять FPV-дроны с солнечными панелями для засад в зоне СВО. Об этом сообщил украинский эксперт по связи Сергей Бескрестнов в Telegram-канале.

Он опубликовал фото FPV-дрона с солнечной панелью, которая позволяет подзаряжать батареи аппарата. Автор подчеркнул, что ВС России уже использовали подобные дроны.

«Панель не сможет обеспечить питание дрона в полете, но FPV-ждун с такой панелью просидит, ожидая своего времени, очень долго», — говорится в сообщении.

В мае стало известно, что российские бойцы собрали и успешно применили тяжелый ударный FPV-дрон «Вобла» в зоне специальной военной операции. Аппарат состоит из пяти квадрокоптеров на большой раме.

В марте издание Forbes писало, что операторы FPV-дронов ВС России используют засады для уничтожения украинских конвоев. Беспилотники оставляют у дорог до появления достойной цели.