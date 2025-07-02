Румыния подняла в воздух два истребителя F-16 в ночь на среду из-за ударов БПЛА РФ на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны страны.

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«Два самолета F-16 ВВС Румынии взлетели с 86-й авиабазы в Борче для мониторинга воздушной ситуации», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что истребители были подняты из-за атак российских БПЛА на Украине вблизи границы с Румынией.

До этого Румыния поднимала истребители в воздух из-за инцидента у границы с Украиной 29 апреля.

Национальный военный командный центр (штаб) оповестил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям об установлении воздушной тревоги в уезде Тулча. Два самолета F-16 Военно-воздушных сил Румынии и два истребителя Eurofighter ВВС Италии были подняты в воздух.

По данным минобороны, траектория одного из беспилотников, участвовавших в атаке, могла на очень короткий промежуток времени пересечь воздушное пространство Румынии на глубине до 500 метров.