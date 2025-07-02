Российские войска прокладывают дорогу для того, чтобы осуществлять эвакуацию раненых и доставлять боеприпасы. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков.

Журналист рассказал, что при проведении строительных работ в зоне, близкой к линии фронта, используется специальная группа, которая следит за небом и обеспечивает защиту от вражеских беспилотников. В состав группы входят три человека, один из которых вооружен пулеметом, остальные — охотничьими ружьями.

Кильдибеков подчеркнул, что перед тем как инженерная техника выйдет на дорогу, необходимо провести обследование с помощью саперных групп, которые действуют под прикрытием группы, следящей за воздушным пространством. По его словам, специалисты инженерных войск Вооруженных сил РФ прокладывают путь в условиях недостаточной освещенности, чтобы гарантировать оперативную доставку боеприпасов и эвакуацию пострадавших. По словам военнослужащего группировки войск «Юг» с позывным «Балу», дорога засыпается от разрывов, ям и траншей.

«Убираем старые позиции, даем группам войск продвигаться вперед. Работать приходится в разных условиях», — добавил собеседник.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что после полного освобождения ЛНР российским силам необходимо создать зону безопасности в Харьковской области.