Главное об атаках ВСУ: как прошла ночь 2 июля

Мария Иванова

В ночь на среду, 2 июля, в нескольких российских регионах сообщили об атаках ВСУ с применением дронов. В Минобороны РФ заявили об уничтожении пяти беспилотников.

Главное об атаках ВСУ: как прошла ночь 2 июля
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Заявление Минобороны

Российские военные рассказали, что за прошедшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа. По два дрона были уничтожены над территориями Курской и Ростовской областей, один - над Крымом.

Курская область

Глава Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинские беспилотники атаковали Льгов. В результате ударов загорелся одноэтажный трехквартирный дом. Никто из жильцов не пострадал.

Ростовская область

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 2 июля силы и средства ПВО отразили атаку ВСУ, уничтожив беспилотники в Новошахтинске и Аксайском районе. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.

Крым

В официальном Telegram-канале правительства Крыма сообщили, что ночью над полуостровом был сбит один беспилотник. Деталей чиновники не привели.

Белгородская область

Вечером 1 июля глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в поселке Октябрьский дрон ВСУ сдетонировал рядом с коммерческим объектом. В результате пострадала мирная жительница.

Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой, баротравмой и осколочными ранениями головы и руки доставили в одну из больниц Белгорода. В здании были повреждены остекление и фасад. Также повреждения получили два автомобиля.