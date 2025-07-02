Главное об атаках ВСУ: как прошла ночь 2 июля

В ночь на среду, 2 июля, в нескольких российских регионах сообщили об атаках ВСУ с применением дронов. В Минобороны РФ заявили об уничтожении пяти беспилотников.

Заявление Минобороны

Российские военные рассказали, что за прошедшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа. По два дрона были уничтожены над территориями Курской и Ростовской областей, один - над Крымом.

Курская область

Глава Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинские беспилотники атаковали Льгов. В результате ударов загорелся одноэтажный трехквартирный дом. Никто из жильцов не пострадал.

Ростовская область

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 2 июля силы и средства ПВО отразили атаку ВСУ, уничтожив беспилотники в Новошахтинске и Аксайском районе. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.

Крым

В официальном Telegram-канале правительства Крыма сообщили, что ночью над полуостровом был сбит один беспилотник. Деталей чиновники не привели.

Белгородская область

Вечером 1 июля глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в поселке Октябрьский дрон ВСУ сдетонировал рядом с коммерческим объектом. В результате пострадала мирная жительница.

Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой, баротравмой и осколочными ранениями головы и руки доставили в одну из больниц Белгорода. В здании были повреждены остекление и фасад. Также повреждения получили два автомобиля.