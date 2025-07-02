Раскрыты характеристики российских дронов-камикадзе нового типа

Военные Вооруженных сил (ВС) России впервые использовали новые дроны-камикадзе «Черника» на поле боля. Об этом сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на профильные источники.

Как уточняется, новинка в мире беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) изготавливается в двух вариантах — «Черника-1» и «Черника-2». Первую модель можно назвать легким дроном с дальности до 80 километров. Развивает крейсерскую скорость 75 километров в час и рабочую высоту до 1,5 километров. Этот тип дронов предназначается для поражения легких целей.

Его аналог, утяжеленная версия «Черника-2», имеет боевую часть до 3,5 килограмм и дальность до 100 километров. Беспилотник оснащен функцией донаведения на цель, пояснили военкоры. Аппарат менее уязвим к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и может лететь в заданный район в автономном режиме. Вмешательство оператора требуется только на финальной стадии атаки.

Появились фото новой версии дрона-камикадзе ВСУ "Лютый", который атаковал Ижевск

Источники сообщают, что «Черника-2» специально создана для поражения блиндажей, укрытий и бронетехники противника.

Ранее на Западе выразили беспокойство из-за новой тактики России. Западные военные аналитики писали, что так называемый наступательный треугольник (комбинация пехоты, беспилотников и планирующих бомб — прим. «Ленты.ру») создает большие трудности для Вооруженных сил Украины (ВСУ).