В российском регионе отразили атаку БПЛА ВСУ
Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новошахтинске и Аксайском районе Ростовской области. Об этом в среду, 2 июля, в Telegram-канале заявил врио главы российского региона Юрий Слюсарь.
По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений на земле также зафиксировано не было. Информация уточняется, добавил Слюсарь.
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Ранее 1 июля украинские дроны атаковали три города в Ростовской области — Ростов-на-Дону, Таганрог и Новошахтинск. Беспилотники уничтожили также в Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах области.
До этого Слюсарь сообщил, что в хуторе Веселый Мясниковского района осколки дрона задели забор и ворота частного дома. Проживающий в доме инвалид-колясочник не пострадал.