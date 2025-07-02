Минобороны России получило новую партию БМП-3

Российские войска получили от Ростеха новую партию БМП-3. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

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Подчеркивается, что эти боевые машины в стандартной комплектации отличаются от модификаций, которые поставлялись в войска до начала СВО. За последние три года были внесены изменения в конструкцию с учетом пожеланий военнослужащих и их опыта.

«К ним относятся не только бортовые экраны, решетки, комплекты защиты верхней полусферы, комплекс средств снижения заметности, но и специальные приборы и аппаратура, позволяющие повысить мобильность машины и эффективность применения вооружения», - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что ВКС России получили партию новых самолетов Су-35С, изготовленных в рамках гособоронзаказа. Новые истребители поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний в различных рабочих режимах.