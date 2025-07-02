Минобороны России сообщает об уничтожении скопления украинских боеивков и их бронетехники. Это сделал экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М.

Отмечено, что удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр». Летчики применили авиационные неуправляемые ракеты, пуская их по заранее разведанной цели. Ее уничтожение подтвердил авиационный наводчик.

Нанеся удар, экипаж выполнил противоракетный маневр. Также летчики отстрелили тпеловые ловушки - они не дают поразить вертолет при помощи ПЗРК. После этого Ми-35М благополучно вернулся на площадку вылета.

Ранее сообщалось, что летчики армейской авиации смешали с землей украинских дроноводов. В тот раз удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Север».