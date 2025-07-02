На Украине начались пожары после атаки «Гераней»

Украину атаковали российские ударные беспилотники «Герань». Об этом сообщает Telegram-канал «Повернутые на войне».

По его данным, прилеты дронов зафиксированы в Харькове и Днепропетровской области, предположительно, в районе Кривого Рога. После этого начались пожары. Информация о разрушениях не поступала.

В конце июня эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что к осени Россия сможет каждые сутки запускать по Украине 400-500 «Гераней».

Ударило больше 450 "Гераней": Украина не ожидала мощнейшей атаки России

Незадолго до этого российские военкоры писали, что границу Украины пересек «табун» ударных беспилотников. В небе было одновременно зафиксировано более сотни дронов.