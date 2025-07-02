В подполье рассказали о нарастающем противостоянии на Украине

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) за деньги отпускают мобилизованных, однако спустя считанные минуты могут задержать их снова, таким образом они наживаются на мобилизации. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

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По его словам, сейчас на Украине нарастает противостояние «уже не пророссийских и проукраинских граждан, а тех, кто зарабатывает на ловле людей, и тех, кто пытается выжить».

Лебедев отметил, что для украинских военкомов охота на людей — это бизнес. Он добавил, что уровень жизни сотрудников ТЦК намного выше, чем у обычных украинцев: почти все они ездят на новых автомобилях, многие перевезли семьи за границу. Как рассказал подпольщик, за 5-6 тысяч гривен (около 10 тысяч рублей) пойманного мобилизованного могут выпустить из машины. Если человека уже привезли в пункт, ему придется заплатить более 10 тысяч гривен (свыше 20 тысяч рублей).

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«Выпустить человека — не значит, что его не поймают снова через пять минут. Дадут ему минуту на побег — не успел? Снова в бусик, и деньги уже не вернешь», — сообщил Лебедев.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что территориальные центры комплектования нуждаются в реформе, чтобы мобилизация была менее шокирующей. По словам Сырского, все украинские ТЦК должны измениться.