Зеленский признал ликвидацию высокопоставленного офицера ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил гибель высокопоставленного офицера, комбрига Сергея Захаревича. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

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По словам Зеленского, сегодня весь день продолжался разбор завалов после российского удара по Гуляйполю, в результате которого погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Захаревич и другие военные из его подразделения.

О гибели Захаревича стало известно 1 июля. Об этом рассказал командир 128-й отдельной горно-пехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Сергей Собко. Он подчеркнул, что погибший был талантливым военным во время учебы и лучшим офицером во время службы.

Захаревич получил назначение на должность командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в феврале 2025 года. До этого он занимал пост заместителя командира 33-й механизированной бригады.

23 июня грузинский журналист Рати Муджири сообщил, что командир «Грузинского легиона» Вооруженных сил Украины Вано Надирадзе был ликвидирован российскими войсками в зоне российско-украинского конфликта.